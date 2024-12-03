هل تتعرض مصر لشتاء قارس البرودة؟.. الأرصاد تُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض مصر لشتاء قارس وشديد البرودة.

وقالت "منار غانم"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر، إن الشتاء هذا العام سيكون في معدلاته الطبيعية وسيشهد موجات صقيع قد تنخفض إلى أقل من 5 درجات ودرجات حرارة تحت الصفر في وسط سيناء وسانت كاترين.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: تعرضنا لشتاء غير طبيعي السنة الماضية نتيجة تأثرنا بظاهرة النينو بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، مشيرة إلى أن شتاء العام الماضي كان من أكثر فصول الشتاء التي شهدتها البلاد دفئًا.

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