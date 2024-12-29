إغلاق مئات المزارع.. زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن الإنتاج الداجنى

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الإنتاج الداجنى.

حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد السيد، بشأن تحويل مزارع الدواجن المغلقة والملاصقة للكتل السكنية في المدن والقرى إلى مشروعات متوسطة وصغيرة لإتاحة فرص عمل للشباب، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم توسع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مشاريع الإنتاج الداجنى فضلاً عن تدنى إنتاجية مزارعها لإنتاج بيض المائدة والدواجن بمحافظة الاسكندرية.

وكشفت المناقشات عن إغلاق المئات من مزارع الدواجن نتيجة زحف الكتل السكنية عليها وافتقادها لشروط الترخيص الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فضلاً عن عدم استغلالها في أي أنشطة صناعية أخرى توفر فرص عمل للشباب بالقرى.

كما كشفت المناقشات عن انخفاض إنتاجية مزرعتي دواجن بالإسكندرية للنصف نتيجة اتباع سياسات إدارية خاطئة وعدم اتباع الأساليب العلمية السليمة في التغذية والتربية، وعدم تبني وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برامج تستهدف تنمية مزارعها ودراسة أحوال كل مزرعة على حدا وإمكانية التوسع فيهم وزيادة الإنتاجية.

وعقب الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة موضحاً صدور قرارين وزاريين يسمح بتعديل نشاط مزارع الدواجن المغلقة إلى أنشطة أخرى تخدم الإنتاج الزراعى وقد استفاد ملاك نحو 238 مزرعة بتغيير نوع النشاط.

وقال: تم استيراد جدود وأمهات تسمين وبياض بزيادة كبيرة عن العام الماضى مما يزيد من الإنتاجية من الدواجن والبيض.

وتابع: وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وزارة خدمية وليست إنتاجية ويقتصر دورها على ترخيص المزراع وتقديم الخدمات الفنية والإرشادية للأنشطة الزراعية.

وقال عمرو عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للملكية والتصرف بالإصلاح الزراعي موضحاً

صدور قرار رئاسي بإيقاف التعامل على مشروع مزرعة 15 مليون بيضة بالإسكندرية لحين نقل ولايتها لوزارة الدفاع لتوسعة مطار النزهة بمساحة 209 فدان وحرم المطار بمساحة 109 فدان.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة أهمية قطاع الإنتاج الداجنى، في توفير الأمن الغذائي.

وقال الحصرى، نستهدف التوسع في ذلك القطاع الهام وتذليل المعوقات أمام ذلك الهدف، بما يحقق احتياجات المواطنين والدولة وتحقيق الاستقرار في الأسعار.

وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة في اجتماع مقبل بحضور رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

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