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إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم.. 4 قرارات باجتماع مجلس الهيئة الوطنية للإعلام

06:55 م الأحد 29 ديسمبر 2024

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب- محمد سامي:
اجتمع اليوم الأحد مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة العديد من الملفات، واتخذ المجلس عدة قرارات أبرزها:

- إلغاء بث الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم ونقلها للبث علي موجات الإذاعات الأخري.

- تكليف الإعلامي أسامة كمال عضو مجلس إدارة الهيئة بتشكيل ورئاسة فريق عمل لبحث تطوير الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام.

- تكليف مجدي لاشين الرئيس السابق للتليفزيون المصري، بمنصب الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام.

- الموافقة من حيث المبدأ على إلغاء الحد الأقصى للمتعاملين بنظام القطعة بالإذاعة المصرية.

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