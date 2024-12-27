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نقيب الأشراف: اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

04:00 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

السيد الشريف نقيب السادة الأشراف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى عمل إجرامي وجريمة في كل الشرائع، وتؤدي إلى تفجر الأوضاعَ بفلسطين المحتلة وتأجيج واستفزاز مشاعر المسلمين في العالم كله.

وأعرب السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، عن إدانته الشديد قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الجرائم المتواصلة من الكيان الصهيوني، وحماية المقدسات الدينية بمدينة القدس وكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة من بطش العدو الصهيوني.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، وأن يعيد الحق المغصوب إلى أصحابه.

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السيد الشريف نقيب السادة الأشراف المسجد الأقصى وزير الأمن القومي الإسرائيلي شرطة الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي
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