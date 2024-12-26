التنمية المحلية: إقامة مجتمعات عمرانية وإنشاء تجمعات بدوية لتنمية سيناء

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات التي تمس حياة المواطن السيناوي والتي من شأنها أن تحقق تنمية شاملة ومستدامة.

في بداية اللقاء، بحثت الدكتورة منال عوض، مع محافظ شمال سيناء، معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة خلال العام المالي الحالي 2025/2024، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والانتهاء منها في مواعيدها المحددة وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظة وتنفيذ بعض مشروعات الكباري والكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة.

كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات تطوير الطرق الداخلية وتوسعة الطرق الحالية بالمحافظة ومشروعات البنية الأساسية وإنشاء عدد من المحاور الجديدة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يخدم عملية التنمية الجارية في سيناء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، مشيرة إلى ضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحياة لأبناء محافظة شمال سيناء، ودفع جهود التنمية على أرض المحافظة.

كما تناول الاجتماع استعراض توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء في تنفيذ خطة التنمية الشاملة بسيناء خاصة ما يتعلق بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، وإنشاء التجمعات البدوية والتنموية بالمحافظة وتوصيل المرافق الخدمية المطلوبة لها لاستفادة المواطنين منها وفقًا للمخططات المعدة لذلك مع ضمان تقديم أفضل الخدمات وتوفير البنية الأساسية اللازمة، فضلًا عن العمل على الارتقاء بمستوى كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين هناك، لا سيما في قطاع البنية الأساسية، وهو ما يسهم أيضًا في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء شمال سيناء.

وحرصت الدكتورة منال عوض، على متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، وتوفير بعض المعدات اللازمة.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية مع اللواء خالد مجاور جهود المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموجات الطقس الباردة وسقوط الأمطار، إضافة إلى استعراض جهود المحافظة في توفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء ورفع المستوى الاقتصادي للعديد من الأسر وتشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات واستفادة الشباب بتنفيذ المشروعات الإنتاجية وبصفة خاصة مشروعات المرأة السيناوية المتميزة وتقديم كل الدعم اللازم لها.

وفي ختام اللقاء، أعربت وزيرة التنمية المحلية، عن تقديرها للجهود المستمرة التي يقوم بها محافظ شمال سيناء لتنفيذ ومتابعة المشروعات التي تهم المواطنين في مختلف المجالات على أرض الفيروز.

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