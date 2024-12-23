مجانًا.. استخراج شهادات "مزاولة حرفة" و"قياس مهارة" لعمالة غير منتظمة بمشروع المونوريل

كتب- محمد أبوبكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، استمرار الوزارة ومديرياتها في كل المحافظات في تقديم كل أنواع الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد جبران استخراج شهادات جديدة لقياس مستوى مهارة، ومزاولة حرفة، للعمالة غير المنتظمة، داخل موقع العمل بمحطة المستقبل بمشروع المونوريل بالقاهرة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في إطار تنفيذ خطة الوزارة للتأمين الصحي على هذه الفئة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التأمينات الاجتماعية، مُشيرًا إلى أنها استكمال لعملية استخراج "الشهادات" التي بدأت حتى الآن في "العاصمة الإدارية" ثم "مشروع الضبعة النووية " و"الإسكندرية".

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بالتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم والرعاية لهم، والتأمين الصحي عليهم؛ حيث إن هذه الشهادات التي يتم استخراجها بالمجان، بعد اختبارات تُشارك فيها الإدارة المركزية للتدريب المهني، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وعدد من الخبراء والمدربين، وأصبحت ضمن شروط التأمين الصحي، وتأكيد امتلاك العمالة غير المنتظمة المهارات اللازمة في حال رغبتها الانتقال إلى عمل آخر في الداخل والخارج، أو كوثيقة مطلوبة ضمن مصوغات للتعيين.

ورافق مدير المديرية في عملية الاختبارات وإصدار الشهادات: محمود صقر، ونبوية مصطفى، وشيرين حماد، ومحمد معوض، وشريف صفوت، وشيماء شعبان، وأحمد عيسوي، ومحمد عاشور، وممدوح رجب، من مديرية العمل.