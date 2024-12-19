جمال عيسى رئيساً للمصنفات الفنية خلفا لخالد عبدالجليل

كتب- محمد شاكر :

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارا بتكليف جمال عيسى لتسيير أعمال الرقابة على المصنفات الفنية، لحين اختيار رئيس المصنفات الفنية الجديدة.

وشغل جمال عيسى منصب مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الفنية بقطاع شؤون الإنتاج الثقافي منذ عام 2019 وحتى الآن، حيث صدر قرار وزاري بهذا الشأن في ذلك العام نظرًا لمجهوداته بهذا المجال.

الدكتور خالد عبدالجليل يغادر الرقابة على المصنفات الفنية لخروجه على المعاش..

ووجهت وزارة الثقافة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الشكر للدكتور خالد عبدالجليل، بعد انتهاء فترة انتدابه لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وخروجه على المعاش.

وقالت الوزارة في بيانها: "تتوجه وزارة الثقافة بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الجليل على جهوده المتميزة أثناء توليه رئاسة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.

وأضافت الوزارة: لقد ساهمت جهود عبدالجليل في دعم العمل الثقافي وتعزيز قيم الفن والإبداع، مع أطيب التمنيات له بدوام النجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة.

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