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مصر تتسلم رئاسة النسخة الـ 11 لقمة مجموعة الثمانى النامية

12:03 م الخميس 19 ديسمبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وكالات

تسلمت مصر رئاسة النسخة الـ 11 لقمة مجموعة الثماني النامية، من بنجلاديش رئيس النسخة السابقة من القمة.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي القادة المشاركين في القمة، فور وصولهم إلى مقر انعقاد مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وصل إلى مقر القمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ومحمد يونس، رئيس وزراء بنجلاديش، ونجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وشهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتبحث القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتتضمن جدول أعمالها جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين ولبنان.

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