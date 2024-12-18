رئيس الوزراء يخالف النصائح الطبية: حصل على مضاد حيوي لعلاج "نزلة برد"

القاهرة - مصراوي:

خالف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نصائح الجهات الصحية سواءً وزارة الصحة أو هيئة الدواء، إذ حصل على "مضادات حيوية" بعد تعرضه لـ"دور برد شديد" خلال الأيام الماضية.

وأصيب رئيس الوزراء، بدوار لدقائق، اليوم الأربعاء، أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، ثم عاد لاستكمال المؤتمر على الهواء.

مدبولي يتعرض لـ "دوخة" أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي

وكان "مدبولي" يتحدث عن اللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي مؤخرًا ضمن جولته الأوروبية، وكذلك لقاءاته المحلية، قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ عن الحديث بعد شعوره بالدوار، ليطالب بإيقاف المؤتمر الصحفي قائلًا: "اسمحولي نوقف"، ليجري وقف المؤتمر الصحفي وقطع البث المباشر لبضع دقائق، قبل أن يعود لاستكمال المؤتمر الصحفي، قائلًا: "من الجهد اللي بيحصل حصل دوخة بسيطة، وبعتذر لحضراتكم".

سبب تعرض مدبولي لـ "دوخة"

بدوره، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في بيان، إن رئيس الوزراء، تعرض لدور برد شديد، منذ أيام، ورفض الحصول على راحة، وأخذ عدة أدوية ومضادات حيوية، وغادر مكتبه بالأمس فى وقت متأخر، ثم عاد فى الصباح الباكر، لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب في الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التي أصابته لدقائق.

تحذيرات رسمية من استعمال المضادات الحيوية لعلاج البرد

وسبق أن وجهت وزارة الصحة عددًا من التحذيرات والنصائح بشأن تناول المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

وقالت الوزارة في منشورات توعوية دورية: "ننصح بعدم أخذ المضادات الحيوية في حالات البرد والإنفلونزا، لأن سببهما فيروسي، ولا يتأثرا بالمضادات الحيوية، حيث أن المضادات الحيوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها".

وقبل أيام كررت وزارة الصحة تحذيرها من استعمال المضاد الحيوي في علاج البرد، معتبرة ذلك "من الأخطاء الشائعة"؛ إذ أن المضادات الحيوية لا تستخدم في علاج الفيروسات، ومنها تلك المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا، مؤكدة أن الإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد.

هل المضاد الحيوي يستعمل لعلاج نزلات البرد؟ #روشتة_شتوية pic.twitter.com/xi87EKLY6C — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 12, 2024

وعلى هذا المنوال، أطلقت هيئة الدواء المصرية عددًا من التحذيرات بشأن استخدام المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد.

وقالت الهيئة إن "المضادات الحيوية ليس لها تأثير في علاج العدوى الفيروسية مثل الانفلونزا أو البرد".



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