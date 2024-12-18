بعد أحداث بني سويف.. قرارات عاجلة لنقابة المحامين في اجتماعها اليوم

كتب-عمرو صالح:

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء اجتماعًا مع أعضاء هيئة المكتب، والأمانة العامة للنقابة.

وبحسب بيان النقابة تم الموافقة على القرارات الآتية:

أولاً :ـ

إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى عام 2024) مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها وقوائمها.

ثانيًا :ـ

تشكيل لجنة فنية من خبراء متخصصين فى الأعمال المحاسبية لفحص ميزانيات تلك النقابات وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على مجلس النقابة تمهيدًا لإعلانها للجمعية العمومية .

ثالثًا :ـ

تشكيل لجنة من كلاً من:ـ

1 ـ سعيد عبد الخالق

2 ـ أبو بكر ضوة

3 ـ يحيى التونى

4 ـ أسامة سالمان

لسماع أقوال طارق عبدالعظيم نقيب المحامين ببني سويف ومصطفى عباس مدير نقابة بني سويف، وما تسفر عنه التحقيقات وذلك في الوقائع المنسوبة إليهم، وللجنة الحق في استدعاء من ترى ضرورة لاستدعائه، على أن تجرى جميع التحقيقات بمقر النقابة العامة اعتبارًا من اليوم.

ــ متابعة التكليفات والقرارت الصادرة من النقيب العام للجنة المكلفة بإجراء التحقيقات بمقر نقابة بنى سويف للوقوف على ما تم فيها.

ــ إحالة موظفة النقابة الفرعية بسوهاج المسئولة عن تصديقات العقود للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن الاستيلاء على أموال تصديقات العقود الخاصة بالنقابة العامة، وتحصيلها لصالحها وآخرين.

ــ إحالة نبيلة منصور عز، مديرة نقابة قنا الفرعية، للنيابة العامة في واقعة استيلائها على أموال من الراغبين فى القيد بنقابة المحامين دون توريدها لصالحهم للنقابة الفرعية، أو النقابة العامة.

ــ إحالة موظف الدمغة عبدالحميد محارب، للنيابة العامة لاستيلائه على أموال الدمغة المسلمة إليه بصفة أمانة (عهدة) دون توريد متحصلاتها للنقابة العامة، واختلاسها لنفسه مع وقفه عن العمل.

ــ إحالة وكيل مجلس النقابة الفرعية بالمنيا للتأديب، لإخلاله بواجبات منصبه واستللامه ملفات وأموال لراغبى القيد في نقابة المحامين بالمخالفة لتعليمات النقابة العامة، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.

ــ مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف.

ــ استمرار انعقاد هيئة المكتب لحين انتهاء التحقيقات، وصدور بيان للجمعية العمومية بما تم.

وكان عبدالحليم علام نقيب المحاميين قد أصدر عدة قرارات بشأن واقعة الإختلاس التي شهدتها نقابة بني سويف الفرعية مؤخرا

حيث تم تكيلف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما تم تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية.

و استدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه.

اقرأ أيضًا:

مصر تنفي زيارة نتنياهو للقاهرة

الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب

هيئة الدواء توافق على إطلاق الأنسولين "جلارجيفين" المصنع محليا