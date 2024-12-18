وزير الصحة يكشف تفاصيل تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت فعليًا في عام 2019 بتكلفة 51.2 مليار جنيه بتغطية 6 محافظات بعدد 6 مليون مواطن خلال المرحلة الأولى، وشملت العديد من الإجراءات والخدمات الصحية.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه من الضروري لتوسيع المنظومة دخول أي محافظة أن يتم تطوير المنشآت الصحية بالكامل طبقًا لمعايير الاعتماد والجودة والرعاية الصحية، مع ضمان وجود نقلة نوعية في الخدمات والميكنة.

وتابع وزير الصحة: "نستهدف حاليًا تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة الجديدة في محافظات: دمياط ، مطروح ، كفرالشيخ ، شمال سيناء، والمنيا، حيث نهدف إلى تغطية 12.8 مليون مواطن."

وأكمل: "التحدي الحقيقي يكمن في تطوير المنشآت الصحية، سواء برفع كفاءتها أو إنشاء منشآت جديدة أو تطوير منشآت قائمة وفقًا للمعايير الخاصة بهيئة الاعتماد."

وأشار إلى أنه تم مناقشة تكاليف المرحلة الثانية والتي تقدر بـ115 مليار جنيه، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين دولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمالية لرصد موازنات هذا المشروع الهام للمصريين.

وأضاف أنه تم البدء في تطوير بعض المشاريع في محافظات المرحلة الثانية.