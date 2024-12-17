التقييمات الأسبوعية والاختبارات.. وزير التعليم يحاور الطلاب بشأن تطلعاتهم المستقبلية

كتب- أحمد الجندي:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، في جولة مفاجئة، عددًا من المدارس بمحافظة الغربية؛ لمتابعة المنظومة التعليمية بها، حيث رافقه في الزيارة وفد من محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير جولته التفقدية بزيارة مدرسة "عبد الله شنيشن الإعدادية بنات" بإدارة قطور التعليمية، التي تضم عدد ٤١٣ طالبة؛ حيث اطلع على طبيعة الكثافات الطلابية بالمدرسة، وحرص على متابعة تفعيل آليات التقييم الأسبوعي للمواد المختلفة، فضلًا عن متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية للطالبات.

وحاور الوزير الطالبات حول تطلعاتهن المستقبلية، ومدى استيعابهن المواد الدراسية واستفادتهن من التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية.

واطمأن الوزير على انتظام الدراسة بالمدرسة، متمنيًا للطالبات التوفيق والنجاح، موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهن والتسلح بالعلم.

وتفقد الوزير أيضًا مدرسة "سجين الابتدائية الحديثة" بإدارة قطور التعليمية، والتي تضم ٥٥٧ طالبًا وطالبة؛ حيث حرص الوزير على متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية، ومدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية، مشيدًا بمستوى الطلاب في اللغة العربية والرياضيات.

وتفقدَ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني معملَي (العلوم) و(الحاسب الآلي)؛ حيث أشاد بمستوى الطلاب العلمي.

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