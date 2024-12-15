علاء الغطريفي: يجب إعداد محتوى مناسب لكل منصة للصحيفة الواحدة وفق نوعية الجمهور

كتب- محمد أبو بكر:

قال علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، إنه يجب أن يتم إعداد محتوى مناسب لكل منصة مختلفة للصحيفة الواحدة وفق نوعية كل جمهور.

أضاف 'الغطريفي"، أن هيئات تنظيم الإعلام التي تم إنشائها منذ عام 2011 فرضت قيودًا على بعض المواد الصحفية، لافتًا إلى أن بعض مديري الصحف أصبحوا يركزون على اقتصاديات الربح.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة بعنوان «الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية» ضمن فعاليات المؤتمر السادس في نقابة الصحفيين.

حضر المناقشة الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، الكاتب الصحفي ماجد منير، والكاتب الصحفي ومدير مكتب "بي بي سي" بالقاهرة أشرف مدبولي، وأدار الجلسة رئيس تحرير جريدة "الشروق" عماد الدين حسين.

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