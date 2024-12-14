برودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد.

كما توقعت أن تسود أجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت الأرصاد، من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة جاءت كالتالي:-