عربية النواب: الموقف المصري واضح وحاسم ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، دعم مصر الكامل لموقفها الحاسم والرافض للتوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مستنكرًا بشدة الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف البنية التحتية السورية، وقصف وتدمير المواقع العسكرية والمرافق الحيوية في مختلف أنحاء سوريا.

وأشار النائب، في بيان اليوم، إلى تأييده الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي أدان بقوة استمرار الجيش الإسرائيلي في تكريس وجوده غير الشرعي وتوسيع نطاق سيطرته داخل العمق السوري.

كما جددت مصر رفضها لاستغلال إسرائيل للأوضاع الداخلية في سوريا وحالة السيولة السياسية لتقويض قدرات الدولة السورية واحتلال أراضيها.

وأشاد "أباظة"، بتحذير الخارجية المصرية من التداعيات الخطيرة للسياسات الإسرائيلية غير المسؤولة، مطالبًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بما في ذلك القوى الدولية الفاعلة، بالتحرك الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية.

وأكد النائب، أن الموقف المصري يعكس التزامًا واضحًا بدعم الاستقرار الإقليمي واحترام القانون الدولي، ويمثل صوتًا داعمًا لسيادة سوريا وحقوق شعبها في مواجهة الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية.

اقرأ أيضًا:

تعرف على عقوبة عدم معالجة العامل حال إصابته أثناء العمل

إجازات 2025.. عدد الأيام وموعد أو عطلة في العام الجديد

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة