وزير الصحة: يجب التنسيق العربي لتوفير المتطلبات الطبية للشعب السوري

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، أهمية التنسيق المشترك لتلبية المتطلبات الطبية والصحية للشعب السوري في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين ولبنان والسودان.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في أعمال الدورة الـ61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقدة في دولة العراق الشقيقة. استهل الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بتوجيه التحية إلى الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة بالجمهورية العراقية ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، وإلى السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وكافة المشاركين.

وشدد الدكتور عبدالغفار على ضرورة تكاتف الدول العربية وتوحيد جهودها وإمكاناتها لمساندة الدول التي تواجه أزمات صحية وإنسانية تؤثر على شعوبها وأنظمتها الصحية، سعياً لتحقيق الأمن الصحي والاجتماعي لتلك الدول.

وأضاف أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن موضوعات جوهرية ذات أهمية مشتركة، من أبرزها مناقشة الكفاءات الطبية العربية المهاجرة ودورها الفاعل في تطوير النظم الصحية بالوطن العربي، مشيراً إلى أهمية تعزيز قدرات هذه الكفاءات لضمان الاستفادة المثلى منها في بناء أنظمة صحية متقدمة في المنطقة.

كما أوضح أن الدورة تتناول مقترحات لتحسين صحة الأمهات والأطفال، إلى جانب مناقشة التحول الرقمي للخدمات الصحية، الذي يعد عنصراً رئيسياً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في الدول العربية. وأشاد بما تم إنجازه بشأن الوكالة العربية للدواء، التي تمثل صرحاً رائداً يجمع الكفاءات العربية في قطاع الدواء.

وأكد الدكتور عبدالغفار على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، موضحاً أن العلاقات بين البلدين تمتد إلى أعماق التاريخ، وتعكس تفاعلاً ثقافياً وتجارياً نشطاً بين حضارتيهما العريقتين.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير الصحة والسكان عن شكره لمجلس وزراء الصحة العرب على جهوده المتواصلة في الارتقاء بصحة وسلامة المواطن العربي، كما خص بالشكر السفيرة هيفاء أبو غزالة على دعمها المستمر لأعمال المجلس ومكتبه التنفيذي، بما يضمن إنجاز المهام الموكلة إليه بأفضل صورة ممكنة.

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