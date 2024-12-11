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المستشفى الجوي التخصصي تستضيف خبيرا عالميا في طب مخ وأعصاب الأطفال

01:01 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

المستشفى الجوي التخصصى

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كتب- محمد سامي:

تستضيف المستشفى الجوي التخصصى الأستاذ الدكتور ماساشي أوجاساورا (ياباني الجنسية) استشاري طب مخ وأعصاب الأطفال، المركز القومي للأعصاب بطوكيو في الفترة من 18 وحتى 28 يناير 2025.

وتستقبل المستشفى الحالات التى ترغب في العرض على الخبير يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الواحدة.

الحجز والاستعلام على رقم تليفون : 19448 – 01210183645 – 01023187293 .

المستشفى الجوي التخصصى طب مخ وأعصاب الأطفال الأستاذ الدكتور ماساشي أوجاساورا
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