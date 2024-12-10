قرينة الرئيس: سعدت بزيارة قلعة ميراني 🇴🇲 بسلطنة عمان

كتب- محمد سامي:

قال السيدة انتصار السيسي، إنها سعد بزيارة قلعة ميراني 🇴🇲، والاطلاع على الحرف التراثية التي تعكس أصالة وإبداع الشعب العماني.

جاء ذلك بحسب منشور للصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية.

وتزور حاليا، السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية سلطنة عمان.

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة سابقة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "إنها سعدت بزيارة دار الأوبرا السلطانية رمز الفن والثقافة والتنوع".