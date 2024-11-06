مدبولي عن مشروع "كيميت": يخلق فرص عمل جديدة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توجه العالم حاليًا نحو مراكز البيانات، حيث تسعى الكيانات العملاقة الكبرى إلى إنشاء هذه النوعية من المراكز في المناطق الجغرافية الاستراتيجية، وذلك لأنها مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تعد دولة محورية بموقعها الجغرافي، حيث يمر عبرها معظم الكوابل التي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب. وأوضح أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل يشمل وجود مراكز بيانات للشركات العملاقة التي تخزن فيها بياناتها وتستطيع نقلها على مستوى العالم كله.

كما أشار إلى أن التوجه الجديد هو أن تكون هذه المراكز خضراء، تعمل بطاقة كهربائية جديدة ومتجددة.

وأوضح رئيس الحكومة أن مشروع "كيميت" الذي تم إنشاؤه سيخلق فرص عمل جديدة، وسيسهم في تأكيد أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا وعالميًا في هذه النوعية من الصناعات الحديثة التي بدأ العالم يشهدها.

وكشفت الحكومة عن تفاصيل مشروع «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة مليار دولار، بعد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة «أنترو القابضة»؛ لاستعراض ملامح مشروع مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به.

ومشروع مركز «كيميت للبيانات» هو أول مشروعات مراكز البيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستهدف تصدير الخدمات، اعتمادًا على الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يُعرف باسم (Green Data Centers).