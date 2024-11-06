مدبولي يوجه عددًا من الرسائل بشأن زيارة مديرة صندوق النقد.. ماذا قال؟

كتب- محمد أبو بكر:

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توضيح الموقف بشأن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء: "أود توضيح بعض الرسائل، ومنها أن مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها لمصر هنأت الدولة المصرية والحكومة على الخطوات الناجحة التي تمت، وأهمها تحقيق مرونة حقيقية في سعر الصرف وقدرة على استقرار السوق، وأكدت عدم وجود طلبات متأخرة أو غير مغطاة بالعملة في البنوك، مما يبدد أي حديث عن وجود قيود."

وأضاف أن الأمر الآخر المهم هو النمو الاقتصادي، حيث نعمل على تحقيق نمو اقتصادي أكبر وأسرع بنسب أعلى، دون أن يؤثر ذلك على التضخم، متابعا: "أحيانًا قد يكون هناك تضارب بين النمو والتضخم، لذا كان تركيزنا خلال فترة المراجعة على ضمان عودة الاقتصاد المصري إلى النمو المتسارع، حيث بلغ العام الماضي 2.4% فقط، نتيجة سياسة التشديد والترشيد الكبيرة التي اتبعتها الدولة وتقليص الاستثمارات العامة".

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تحتاج إلى تحقيق نمو أعلى، وأن خطتنا هذا العام تهدف إلى تجاوز نسبة 4%، حيث تشير التقديرات إلى 4.2%، وهو ما أكدته مديرة الصندوق.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفيا، إن مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة.

وزارت المديرة العامة لصندوق النقد القاهرة برفقة وفد رفيع، مطلع هذا الأسبوع، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.