مصر تشارك في الأسبوع العربي للتراث بفعاليات تلقي الضوء على تنوع موروثها

كتبت - محمد شاكر:

انطلقت أمس في مقر منظمة "اليونسكو" بالعاصمة الفرنسية باريس فعاليات "الأسبوع العربي للتراث"، حيث شهدت مشاركة بارزة من مصر التي تقدم باقة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تعكس غنى وتنوع تراثها العريق.

تضمنت الفعاليات عروضاً فلكلورية، ومعرضاً للحرف اليدوية التراثية، وعرض أزياء مستوحى من الطابع المصري التقليدي، بالإضافة إلى عرض موسيقي تشارك فيه السوبرانو المصرية العالمية فرح الديباني.

وشملت مشاركة مصر محاضرة للدكتور خالد العناني، مرشح مصر لرئاسة اليونسكو لعام 2025، حول تاريخ العلوم، بهدف استعراض إسهامات مصر في مجال العلوم والتراث العلمي.

كما تمثل مصر في هذه الاحتفالية الدكتورة نهلة إمام، ممثلة مصر في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، حيث ألقت محاضرة بعنوان "صون التراث الثقافي غير المادي - آفاق مستقبلية". تناولت المحاضرة خارطة طريق لحماية التراث الثقافي وتعزيز دوره في دعم الاحترام المتبادل بين الشعوب، ودعم السلام في ظل التوترات العالمية. وأكدت على أهمية ربط التراث بأهداف التنمية المستدامة لدوره الكبير في تعزيز الهوية الثقافية والتماسك المجتمعي.

يُقام "الأسبوع العربي للتراث" لأول مرة تحت رعاية اليونسكو، ويهدف إلى إلقاء الضوء على الثقافة العربية المتميزة والمتنوعة التي تمتد بجذورها في أعماق التاريخ. كما يسعى الحدث إلى تعزيز مكانة الثقافة العربية في اليونسكو، وتشجيع الحوار الثقافي وتطوير شراكات جديدة بين الدول العربية واليونسكو وبقية الدول الأعضاء.