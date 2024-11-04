المدرسين واقفين يتفرجوا.. والد ضحية مدرسة بورسعيد يكشف تفاصيل الواقعة

كتب- حسن مرسي:

كشف عمر مهران والد ضحية مدرسة بورسعيد، تفاصيل وفاة ابنه بعدما قام طالب بطعنه بسلاح أبيض "مطوة"، داخل حوش مدرسة بورسعيد الميكانيكية بمحافظة بورسعيد، ما أدى إلى وفاته.

وأضاف "مهران"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: "بداية الأزمة تعود لبداية العام الدراسي الجديد، حيث قام الطالب بالتعدي على ابنه بالخوزة وضربه على رأسه، ثم قام ابنه برد الضربة بعد ذلك، قبل أن يتم الفصل بينهم من الطلاب في المدرسة".

وتابع: "أمس دخل الطالب ومعه سلاح أبيض ، وفي حوش المدرسة أمام الطلاب والمدرسين قام بطنعه في صدره وقلبه، دون أن يتحرك أحد من المدرسين أو الطلاب".

وأوضح عمر مهران، أن مستشفى الزهور استقبلت ابنه في حالة سيئة متأثرًا بإصابته في القلب، بعد اعتداء زميله بالمدرسة عليه ، وحاولت أطقم الرعاية الطبية إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه وهبوط في الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتيجة الإصابة، مطالبا بالقصاص وعدم التسامح لأن ابنه رحل.