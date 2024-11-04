الرئيس الفلسطيني: حان وقت تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار

كتبت- داليا الظنيني:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إننا نشارك فى المنتدي فى ظل الدمار وحرائق الإبادة والتطهير العربى والتطهير العرقى التى يمارسها جيش الاختلال

وأضاف خلال كلمته في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بالقاهرة، أن العدوان الإسرائيلى يفرض علينا تحديات كبيرة تعوق التنمية الحضرية المستدامة فى فلسطين.

وأكد أبو مازن أن ٨٠٪؜من مساكن ومرافق ومستشفيات ومدارس قطاع غزة تم تدميرها تماما ،مطالبا المجتمع الدولى بمعاقبة دول الاحتلال على جرائمها

واختتم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أنه حان وقت تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.