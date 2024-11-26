محافظ الجيزة يوجه بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة على "فيسبوك"

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسرعة الاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك، في إطار حرص المحافظة لرفع مستوى الخدمات والاستجابة الفورية للشكاوى المقدمة من قبل المواطنين.

ففي حي الهرم، تم تنفيذ حملة على المحال الكائنة بشارع فاروق الحلو متفرع من ترعة السيسي بالمريوطية هرم لإزالة أي بروز وتعد على خط التنظيم للمحلات والمنشآت التجارية بالشارع ورفع أي إشغالات متواجدة بالمنطقة، وتم إزالة شكوى المواطنين حول وجود طفح للصرف الصحي بجوار سلم الدائري في الحي، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لشفط المياه بالكامل وصيانة مصدر التسريب.

وفي حي العجوزة، تم فرش طبقة رمال يمين محور 26 يوليو أرض اللواء وتمهيد الطريق لبدء أعمال الرصف للطريق؛ لتسهيل حركة سير المواطنين استجابة للشكاوى الواردة في ذلك الصدد.

وفي السياق، نظمت الهيئة العامة للنظافة والتجميل حملة مكبرة بشارع المنحل من العروبة في المريوطية، وفي شارع الأشول بمنطقة مشعل بحي الهرم لرفع كافة المخلفات المتواجدة خلف أرض استديو مصر، حيث تضرر السكان من تجمع المخلفات بها مع تنظيم فرق عمل دورية لمتابعة حالة النظافة بذلك القطاع وتحسين كفاءتها.

وبمنطقة أبورواش الصناعية منطقة 26 بجوار شركة تويوتا، تم إزالة التعدي القائم على أرض ملكية الصرف الصحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين استجابة للشكوى الواردة.