وزير الزراعة: تجديد تراخيص مزارع الدواجن المتوقفة خلال أسبوع.. وتمويل بفائدة ميسرة

كتب- أحمد السعداوي:

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا اليوم الأحد، مع بعض منتجي الدواجن وأصحاب المزارع الصغيرة؛ لبحث سبل إعادة المزارع المتوقفة، وأيضًا تطوير المزارع القائمة وكيفية زيادة طاقتها الإنتاجية.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، وسامي عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي المصري، والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة، وبعض قيادات الوزارة والبنك واتحاد الدواجن.

وقال وزير الزراعة إن القيادة السياسية داعمة لصناعة الدواجن؛ لأنها أحد أهم محاور الأمن الغذائي من البروتين في اللحوم والبيض، مضيفًا أن الاجتماع يستهدف التغلب على جميع المشكلات التي واجهت أصحاب المزارع خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى توقف بعضها، وأيضًا دعم المزارع القائمة لزيادة إنتاجيتها، مشيرًا إلى أن ذلك يُسهم في توفير سلعة استراتيجية مهمة بأسعار مناسبة، وكذلك توفير فرص العمل.

وأضاف فاروق أن البنك الزراعي يقوم بتوفير تمويل لمشروعات الثروة الداجنة بفائدة 5% ميسرة متناقصة.

وتابع وزير الزراعة: إننا لم نكن سعداء باستيراد البيض من الخارج؛ لأننا نستهدف حماية صناعة وطنية ناجحة، ولكن كان يجب علينا توفير سلعة مهمة بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.

ووجه فاروق بتجديد تراخيص المزارع المتوقفة خلال أسبوع بحد أقصى، مؤكدًا أن منتجي الدواجن وطنيون ويقومون بإنتاج سلعة لا غنى عنها لكل بيت في مصر.

وأعرب المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن، عن سعادته بهذا الاجتماع الذي يحدث لأول مرة بين قيادات الوزارة والبنك الزراعي ومنتجي البيض وأصحاب المزارع، مؤكدًا الدعم الكبير الذي يقدمه وزير الزراعة لهذا القطاع المهم؛ حيث لا يتردد في حل أية مشكلات تواجه المنتجين.

وقال العناني إن صناعة الدواجن متطورة ومنافسة، وتتميز في مصر أنها صناعة المناطق الصغيرة والبعيدة، وأن النموذج المصري يستحق الدراسة؛ حيث يطور نفسه، كما أن الدولة تسعى لتطويرها والتوسع فيها.

وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة من سامي عبد الصادق، القائم بعمل رئيس البنك الزراعي؛ حيث رحب من خلالها بوزير الزراعة ومنتجي الدواجن، مؤكدًا أن البنك الزراعي داعم للمنتج والمربي والمزارع المصري، لأنهم أهم عناصر تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

واستعرض عبد الصادق مبادرة البنك المركزي الـ5% لمشروعات الثروة الداجنة، مؤكدًا تسهيل كل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المزارع، للاستفادة من المبادرة، مشيرًا إلى أنها فائدة متناقصة.

واستمع وزير الزراعة إلى المشكلات التي تواجه المنتجين وأصحاب المزارع وكيفية حلها، وكذلك مقترحاتهم من أجل النهوض بصناعة الدواجن والحفاظ على استثماراتها الناجحة.

وأكد وزير الزراعة أن مكتبه مفتوح لكل المنتجين وأصحاب المزارع؛ للتواصل الدائم معهم وحل المشكلات فورًا، مع استمرار عقد مثل هذه اللقاءات مع جميع المنتجين في القطاع الزراعي.

ووجه منتجو الدواجن الشكر إلى وزير الزراعة؛ لحرصه على عقد هذا الاجتماع لحل مشكلاتهم والنهوض بصناعة الدواجن.