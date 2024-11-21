وزير العمل: صرف أجور 1378 عاملًا بشركة النصر للمسبوكات من صندوق إعانات الطوارئ

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن صرف أجور 1378 عاملًا بشركة النصر للمسبوكات عن شهر نوفمبر 2024 من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وذلك وفقًا للنظام واللوائح التي تنظم عملية الصرف.

يأتي هذا القرار ضمن خطة تشغيل الشركة بكامل طاقاتها وتحقيق الاستقرار للعاملين وزيادة الإنتاج.

تفاصيل زيارة وزير العمل لشركة النصر للمسبوكات

في زيارة له إلى الشركة، أكد محمد جبران، دعم الحكومة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحياء النشاط الإنتاجي للشركة بعد فترة من التوقف.

وتم التأكيد على التعاون بين وزارة العمل ووزارة الصناعة والنقل لدعم خطة تشغيل الشركة وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.

الوزير وجه شكره إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، على جهوده الكبيرة في إعادة تشغيل الشركة وحل مشكلاتها المستمرة منذ عامين.

وأعرب "جبران"، عن تقديره للعاملين في الشركة وحثهم على بذل المزيد من الجهود لدعم الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الأمان الوظيفي للعمال وتشجيع الإنتاج المحلي يعد من أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير، أهمية دعم الحكومة في حل العقبات التمويلية التي تواجه الشركة والعمل على إزالة كل التحديات.

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