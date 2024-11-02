رئيس جامعة القاهرة: ذوي الهمم يعيشون أزهى عصورهم في عهد السيسي

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وفدًا من جامعة نانجينغ للتربية الخاصة في الصين برئاسة وانغ لي شين، بحضور ممثلي السفارة الصينية وعدد من المسؤولين الأكاديميين، وذلك لمناقشة سبل التعاون في مجال تعليم وتأهيل الطلاب من ذوي الإعاقة.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين الجامعتين، حيث تم بحث توقيع بروتوكول تعاون يشمل الأبحاث المشتركة، وتبادل الزيارات الأكاديمية، وورش العمل.

وفي كلمته، أكد الدكتور "عبد الصادق"، اهتمام الدولة المصرية، وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنهم يعيشون "أزهى عصورهم" في ظل هذا الدعم، الذي يشمل العديد من القوانين والمبادرات الهادفة إلى تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

كما أكد اهتمام جامعة القاهرة بتمكين طلابها من ذوي الهمم ودمجهم على نحو غير مسبوق، وحرصها على التعاون مع الجامعات الصينية لتعزيز الخبرات الأكاديمية في هذا المجال.

من جانبه، أعرب وانغ لي شين، عن سعادته بزيارة جامعة القاهرة واهتمامه بالتعاون الأكاديمي معها في مجال التربية الخاصة، مشيرًا إلى مكانة جامعة نانجينغ في تعليم وتخريج متخصصين في رعاية ذوي الإعاقات.

كما وجه الدعوة للدكتور محمد سامي عبد الصادق لزيارة جامعة نانجينغ لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يعزز التعاون بين الجامعتين في مجال التربية الخاصة.