الصحة: 10% انخفاضا في إصابات الفيروسات التنفسية خلال العام الجاري

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على أهمية المتابعة الدورية للأمراض التنفسية، خاصةً في أوقات تغير الفصول ودخول فصل الشتاء.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح عبدالغفار أنه تم تقديم تقرير شامل حول الوضع الوبائي للفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، مع مقارنته بالوضع الوبائي العالمي، وعرضه على وزير الصحة.

وأشار إلى أن التقرير أظهر انخفاضًا بنسبة 10% في إصابات الفيروسات التنفسية هذا العام مقارنةً بعام 2023.

كما أشار إلى أن معدلات الإصابة بالأنفلونزا عالميًا تصل إلى 3%، بينما تصل في مصر إلى 4%.

وأوضح أن أكثر الأنواع انتشارًا هي من الفصيلة (أ)، وأنه يتم تغيير اللقاح الخاص بالأنفلونزا كل عام نتيجةً للمتحورات العديدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة على وجود أكثر من 542 مستشفى في جميع المحافظات تُستخدم لمتابعة ورصد الأمراض، بالإضافة إلى أكثر من 28 موقعًا في 14 محافظة لرصد الحالة الوبائية.