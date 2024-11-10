تحسن الأحوال الجوية.. الأرصاد: تلاشي فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه طبقاً لآخر تحديث خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، تلاشت فرص سقوط الأمطار وتحسن فى الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة خلال الساعات القادمة.

وتوقعت الأرصاد، أن يشهد الطقس غدا الإثنين، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.