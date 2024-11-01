أمطار رعدية تصل القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا أكدت فيه أنه مع تعمق حركة المنخفض الجوي، يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من مطروح وسيوة ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وتوقعت الأرصاد، أن تتقدم السحب الممطرة للمناطق الداخلية حيث الدلتا وغرب القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار مع الساعات القليلة.