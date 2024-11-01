إعلان

أمطار رعدية تصل القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

05:27 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

أمطار رعدية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا أكدت فيه أنه مع تعمق حركة المنخفض الجوي، يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من مطروح وسيوة ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وتوقعت الأرصاد، أن تتقدم السحب الممطرة للمناطق الداخلية حيث الدلتا وغرب القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار مع الساعات القليلة.

أمطار رعدية طقس رياح أمطار الأرصاد الجوية درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في الشهر العالمي لمرض الجوشيه: سانوفي و منظمة "هوب" يؤكدان التزامهما تجاه مصابي الأمراض النادرة بعد مرور 25 عامًا على المبادرة فى مصر

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
تفاصيل رسمية عن سفينة ميناء الإسكندرية: أفرغت شحنة للإنتاج الحربي وهذه وجهة مغادرتها