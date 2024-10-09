عرض طفل للبيع عبر فيسبوك.. السجن 3 سنوات لـ عامل بدار السلام

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ "عامل"، لاتهامه بالاتجار بالبشر منطقة دار السلام، وتغريمه 10 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

عقدت الجلسة برئاسة سيد عبدالعزيز توني، والمستشارين بولس رفعت رمزي ومحمد عبدالمنعم بركات ومحمد عاطف أحمد، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، وجهت له تهمه الإتجار بالبشر في دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7573لسنة 2023 جنايات دار السلام لسنة 2023، أن المتهم "تامر .س"، أرتكب جريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي هو الطفل "مالك" بعرضه للبيع بأن استخدم حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقدم على أنشأ حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي يهدف عارضًا إياه للبيع إلى أي مشترٍ للحصول على منفعة مادي، عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهم بمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة .