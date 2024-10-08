مجلس النواب يوافق على منحة بمليونَي دولار لإنشاء ممر ملاحي -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وافقَ مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED)، بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وتتمثل مراحل تنفيذ المشروع في 4 مراحل، جاءت على النحو التالي:

- مرحلة دراسات ما قبل الجدوى: قامت مصر بإعدادها -بوصفها الدولة الرائدة- في الفترة من مايو ۲۰۱۳ إلى مايو ۲۰۱۵، بتكلفة بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وخلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدمًا في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.

- مرحلة دراسات الجدوى، المرحلة الأولى: وتم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ۲۰۱۵ إلى يوليو ۲۰۱۹، بواسطة خبراء مصريين من وزارتَي الموارد المائية والري، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار.

- مرحلة دراسات الجدوى، المرحلة الثانية: وهي الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين؛ الجزء الأول خاص بتقييم كل البدائل واختيار البديل الأمثل، من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: إعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.



