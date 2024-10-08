إعلان

BBC

مجلس النواب يوافق على منحة بمليونَي دولار لإنشاء ممر ملاحي -تفاصيل

03:17 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- نشأت علي:

وافقَ مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED)، بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وتتمثل مراحل تنفيذ المشروع في 4 مراحل، جاءت على النحو التالي:

- مرحلة دراسات ما قبل الجدوى: قامت مصر بإعدادها -بوصفها الدولة الرائدة- في الفترة من مايو ۲۰۱۳ إلى مايو ۲۰۱۵، بتكلفة بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وخلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدمًا في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.

- مرحلة دراسات الجدوى، المرحلة الأولى: وتم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ۲۰۱۵ إلى يوليو ۲۰۱۹، بواسطة خبراء مصريين من وزارتَي الموارد المائية والري، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار.

- مرحلة دراسات الجدوى، المرحلة الثانية: وهي الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين؛ الجزء الأول خاص بتقييم كل البدائل واختيار البديل الأمثل، من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: إعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.


مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي بنك التنمية الإفريقي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الإماراتيون هياكلوا فول وطعمية.. لماذا يرى ساويرس أن رأس الحكمة تغير قواعد اللعبة؟

إعلان

إعلان

22 صورة ترصد تسليح الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني
قائد الجيش الثانى الميدانى: جاهزون لأى مهام نكلف بها وندرك حجم التحديات
"أصبحت واجبة".. قومي الاتصالات: ندرس زيادة أسعار خدمات الاتصال
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف