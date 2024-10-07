إعلان

BBC

"التحالف الوطني": القيادة السياسية تُثمن جهود المجتمع المدني في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا

06:35 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

السفيرة نبيلة مكرم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp


(أ ش أ):
قالت رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، السفيرة نبيلة مكرم، إنه تم توقيع بروتوكول للتعاون مع مؤسسة مواني دبي الخيرية؛ للتعاون في المجالات الخيرية وخدمة الأسر الأكثر احتياجا.

وأضافت مكرم، في لقاء مع قناة (إكسترا نيوز) اليوم الاثنين، أن القيادة السياسية تثمن خدمة المجتمع المدني وجهوده لمؤازرة الجهود الرسمية للدولة في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن البروتوكول بداية لكثير من المشروعات للتحالف والمؤسسة الإماراتية للدخول في مجالات التعليم والصحة والمرأة والتمكين الاقتصادي.

وأوضحت أن المؤسسات العاملة تحت مظلة التحالف الوطني شاركت في المساعدات الإنسانية لغزة ومبادرة "إيد واحدة" التي أعلنها التحالف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر و"حياة كريمة" لمساعدة الأسر الأكثر احتياجات، وانطلقت تلك الحملة بقوة كبيرة بمشاركة عدد من المؤسسات.

هذا المحتوى من

Asha
نبيلة مكرم التحالف الوطني الأسر الأكثر احتياجا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه الحكومة بترشيد الإنفاق.. وانطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية في سيناء

إعلان

إعلان

قصص من غزة.. عام على طوفان الأقصى