عضو بـ"التحالف الوطني": مستعدون لتقديم المزيد من الدعم الإغاثي لأشقائنا في غزة

كتب- محمد أبوبكر وأ ش أ:

أكد عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الإثنين، الاستعداد التام لتقديم المزيد من الدعم الإغاثي لقطاع غزة، موضحا أن "الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدعم ومساندة أهالي غزة من خلال الاستمرار في تلبية جميع الاحتياجات الأساسية للقطاع".

وقال عبدالرحمن- في مقابلة خاصة مع قناة "الأولى" بالتلفزيون المصري- "إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ترجم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل سريع ومنظم ومخطط في دعم الأشقاء من خلال تكوين غرفة عمليات بأفضل الآليات لتلبية جميع الاحتياجات الأساسية للقطاع".

وأوضح أن التحالف الوطني أطلق منذ بداية الأزمة قوافل إنسانية أطلق عليها اسم مبادرة "مسافة السكة"، وذلك بالتنسيق التام مع كافة المكونات والمؤسسات والأجهزة المعنية في الدولة؛ لتلبية جميع الاحتياجات للقطاع منها المساعدات الغذائية والطبية على رأسها الأدوية الخاصة بمرضى "السرطان" والفشل الكلوي.

وشدد على أن المساعدات المصرية المقدمة لأهالي قطاع غزة تخطت 80% من المرسلة من جميع أنحاء العالم، مما ينم عن نضج كبير في المستوى أداء المجتمع المدني المصري من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وترجمة دقيقة لدعم الدولة المصرية للأشقاء في قطاع غزة.

وأشار إلى الصعوبات البالغة التي تواجه قوات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإيصال المساعدات لغزة جراء التعسف الإسرائيلي، الذي يقف عائقا أمام إدخال هذه الاحتياجات للقطاع، مضيفا أن التحالف يتعامل مع هذه الصعوبات بمرونة شديدة من منطلق الحرص على تقديم الدعم الإغاثي لأهالينا في القطاع.

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، والذي أعقبه حربا شنتها إسرائيل قتلت خلالها آلاف الفلسطينيين، وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من نصف القتلى من النساء والأطفال.