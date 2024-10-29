إعلان

رئيس هيئة الدواء يكشف عن آلية لتوفيق أوضاع المستحضرات

01:59 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الدكتور علي الغمراوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، إن وضع آلية لتوفيق أوضاع المستحضرات أمر يهم الصناع والمواطن المصري، والعمل على ذلك الأمر مستمر بشكل دوري.

جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء لإطلاق آلية التعاون بين الهيئتين لتوفيق أوضاع المستحضرات ونقل تسجيلها وفقاً لتركيز المواد الفعالة.

وأضاف: وصلنا لاتفاق لآلية واضحة تضمن حقوق المصنعين وحق المواطن أيضاً حتى مع تغيير بعض القواعد في هيئتي الدواء والغذاء، ولدينا 3 قوائم لمستحضرات بعد تنسيق كامل بين كلا الهيئتين.

وأوضح أن المستحضرات الجديدة سيتم التعامل معها بعد وضع القواعد لكن 95٪؜ من هذا الأمر أصبح واضحا.

وأشار إلى تكامل الدور بين الهيئتين ما بين الأدوية والمكملات الغذائية.

رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي توفيق أوضاع المستحضرات الهيئة القومية لسلامة الغذاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الشئون النيابية يستعرض مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. حبس ثلاثي الزمالك وتحرك من الإدارة
وفاة الفنان الكبير حسن يوسف.. رحيل "الولد الشقي"
بطولة إنتركونتيننتال.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي