رئيس هيئة الدواء يكشف عن آلية لتوفيق أوضاع المستحضرات

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، إن وضع آلية لتوفيق أوضاع المستحضرات أمر يهم الصناع والمواطن المصري، والعمل على ذلك الأمر مستمر بشكل دوري.

جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء لإطلاق آلية التعاون بين الهيئتين لتوفيق أوضاع المستحضرات ونقل تسجيلها وفقاً لتركيز المواد الفعالة.

وأضاف: وصلنا لاتفاق لآلية واضحة تضمن حقوق المصنعين وحق المواطن أيضاً حتى مع تغيير بعض القواعد في هيئتي الدواء والغذاء، ولدينا 3 قوائم لمستحضرات بعد تنسيق كامل بين كلا الهيئتين.

وأوضح أن المستحضرات الجديدة سيتم التعامل معها بعد وضع القواعد لكن 95٪؜ من هذا الأمر أصبح واضحا.

وأشار إلى تكامل الدور بين الهيئتين ما بين الأدوية والمكملات الغذائية.