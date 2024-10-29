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وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.. هل تسقط النفقة بوفاة أحد الزوجين؟

06:30 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

مجلس النواب

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كتب- عمرو صالح:

نص قانون الأحوال الشخصية، المعروض حاليًا على مجلس النواب، ولا يزال قيد المناقشة، أن النفقة الزوجية تعد ديْنًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، إضافة إلى إنها لا تسقط إلا في حالتين؛ هما: الأداء أي أن يقدم الزوج النفقة الصادر بها حكمًا لصالح الزوجة، أو الإبراء أي تنازل الزوجة عنها وتبرأ زوجها منها.

وأوضح القانون، أن النفقة الزوجية لا تسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد النفقة من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد النفقة تركة عنها تورث.

قانون الأحوال الشخصية مجلس النواب هل تسقط النفقة بوفاة أحد الزوجين النفقة الزوجية
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