برلماني يكشف تفاصيل قرارات الرئيس لتحسين أوضاع المواطنين قبل إعلانها

كتب- نشأت علي:

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية القرارات المنتظرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم، ومن المتوقع إعلانها خلال احتفالات الذكرى 51 لنصر أكتوبر.

وأوضح "رضوان" أن هذه القرارات تتضمن زيادة رواتب الموظفين ورفع المعاشات، ما يعكس التزام الرئيس السيسي بتحسين مستوى المعيشة.

وأشار "رضوان" إلى أن هذه الإجراءات تمثل تدابير لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتساهم في تقليص الفجوات الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية العديدة التي واجهتها مصر مؤخرًا، وتؤكد على التزام الدولة بتوفير شبكات حماية مجتمعية قوية.

كما لفت إلى أن هذه القرارات ليست مجرد استجابة ظرفية، بل هي جزء من مسار طويل لتعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي، ويعكس حرص مصر على مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة.