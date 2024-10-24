نائب وزير صحة بنما: نتطلع للشراكة مع مصر في إنشاء مصانع للدواء

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور مانويل سمبرانو نائب وزير الصحة بدولة بنما؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي.

يأتي ذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بنائب وزير الصحة بدولة بنما، مؤكدا أن الوزارة تسعى دائما إلى فتح آفاق للتعاون مع مختلف دول العالم.

وأضاف أن الاجتماع تضمن بحث التعاون في العديد من ملفات القطاع الصحي، وعلى رأسها ملف الدواء، لما تتميز به مصر من مجال الإنتاج الدوائي من جودة عالمية وأسعار تنافسية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع سبقه جولة من وفد دولة بنما، لعدد من المصانع وخطوط إنتاج المستحضرات الدوائية، تضمنت زيارة للشركات التابعة لمجموعة «أكديما» في مدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب نائب وزير صحة بنما عن تطلع بلاده للشراكة مع مصر في إنشاء مصانع للدواء بدولة بنما، بالاستعانة بالخبرات المصرية في هذا المجال، إلى جانب فتح أسواق لتصدير المستحضرات الدوائية المصرية إلى دولة بنما.

وأكد «عبدالغفار» أن نائب وزير الصحة بدولة بنما أعرب عن إعجابه بالتطور الذي تشهده الدولة المصرية في القطاع الصحي خلال العشر السنوات الأخيرة، وبجودة المنشآت الصحية وكفاءة الأطقم الطبية، مشيدا بنجاح النسخة الثانية من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سوزان زناتي مدير إدارة العلاقات الصحية الخارجية.