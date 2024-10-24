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تعقد للمرة الأولى.. تفاصيل مسابقة المنشد الصغير بالمعاهد الأزهرية

12:45 م الخميس 24 أكتوبر 2024

المعاهد الأزهرية

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الأزهر الشريف، إطلاق مسابقة المنشد الصغير لتلاميذ مرحلة "رياض الأطفال" بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية، للمرة الأولى.

وتعقد المسابقة بهدف تربية تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، تربية صحيحة على أن تعقد بالمعاهد "العادية - النموذجية - الخاصة" لتلاميذ المستوى الأول أو الثاني.

ويشترك التلاميذ في المسابقة، بموجب فيديو إنشاد لا تتعدى مدته ثلاث دقائق دون أي معالجة صوتية، ويتم إرساله للمعهد الذي يدرس فيه التلميذ.

وتبدأ المناطق الأزهرية في تصعيد طفل واحد على مستوى كل روضة أزهرية في الـ 16 من نوفمبر المقبل، وبعد ذلك يتم تصعيد 4"2 من المستوى الأول و2 من الثاني" في الخامس من ديسمبر.

وجاءت تفاصيل المسابقة على النحو التالي:

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المعاهد الأزهرية مسابقة المنشد الصغير الأزهر الشريف
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