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وزير العمل مُحذرًا من الكيانات الوهمية: ليس لدينا شركات وسيطة

10:26 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

حذر محمد جبران، وزير العمل، المواطنين المصريين، من الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، والشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية التي تنصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال مقابل تسهيل خدمات، مثل توفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها.

ونوه "جبران"، بحسب بيان اليوم الأربعاء، إلى عدم التعامل مع هذه الكيانات المزيفة، وسرعة الابلاغ عنها لدي مباحث الأموال العامة وشرطة الإنترنت.

وأوضح وزير العمل، أن جميع خدمات الوزارة مجانية وبدون أي رسوم ولا توجد شركات وسيطة، والتعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة أو مديريات العمل بالمحافظات، وذلك للإستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل، أو العمالة غير المُنتظمة أو خدمات الوزارة بشكل عام.

وحذر الوزير، المواطنين، من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، مؤكدًا على أن جميع الخدمات التي تُقدمها الوزارة، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: اضغط هنا ، أو صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»: وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيًا، أو عبر الرسائل النصية.

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