30 نوفمبر.. إحياء الذكرى العاشرة للكاتبة رضوى عاشور

كتب- محمد شاكر:

تنظم وزارة الثقافة مؤتمرًا علميًا بالمركز القومي للترجمة، لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل الكاتبة رضوى عاشور، يوم السبت الموافق ٣٠ نوفمبر، تحت عنوان "رضوى عاشور وهرمنيوطيقا الترجمة".

يُحتفى في هذا المؤتمر بالعلاقة الوطيدة بين أعمال رضوى عاشور والترجمة على تنوع مساراتها وأوجهها المتعددة.

يسعى هذا الحدث العلمي الثقافي إلى تناول الأوجه المتعددة للترجمة سواء الترجمة المباشرة لأعمال رضوى عاشور إلى اللغات المختلفة، أو ما ترجمته رضوى عاشور من نصوص أدبية، وكذلك ما أوردته من ترجمات لمقتطفات واعية في أعمالها الأدبية أو النقدية فضلا عن الترجمة كمجاز دالِ ومهيمن على أعمالها وتنقلها من النص التاريخي إلى السردي والتناص الترجمي في متن النص الإبداعي.