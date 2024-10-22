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وزير العمل يعلن بدء صرف تعويضات العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث "منشأة القناطر"..

01:31 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد نصار:

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، صرف ثلاثة ملايين و380 ألف جنيه إجمالي تعويضات لأُسر 16 مُتوفي و 9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ضحايا غرق ميكروباص منشأة القناطر.
وقال إن التعويضات وصلت إلى 200 ألف جنيه لكل مُتوفي و20 ألفًا للمُصاب.
وأشار الوزير بحسب بيان، إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسي في برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس السيسي.
وأكد الوزير جبران: أن الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين، منذ فترة وعقب وقوع هذا الحادث، وبعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة اعتمدنا المستحقات اليوم.

وزير العمل محمد جبران تعويضات العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث منشأة القناطر
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