وزيرة التنمية المحلية تستقبل أعضاءً بالبرلمان لبحث مشكلات المواطنين ومتابعة المشروعات الخدمية

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، مجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون لجان الإدارة المحلية، الشؤون التشريعية، والشباب والرياضة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء اللواء حمدي الجزار، مستشار الوزيرة للمجالس النيابية، وشمل النواب الحاضرين النائب أحمد البعلي، النائب اللواء د. ثروت سويلم، النائب حسن خليل، والنائبة ريهام عبدالنبي.

في بداية اللقاء، رحبت الوزيرة بأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى اهتمامها بلقاء أعضاء البرلمان لبحث احتياجات المواطنين في دوائرهم والتنسيق مع المحافظين لحلها، ومتابعة الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المحلية في جميع المحافظات. كما أكدت على أهمية استكمال المشروعات الخدمية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وقدم أعضاء مجلس النواب التهنئة للدكتورة منال عوض على توليها منصب وزيرة التنمية المحلية، متمنين لها التوفيق في مهامها الجديدة كأول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الوزارة، مشيدين بثقة القيادة السياسية في اختيارها.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تركز عليها وزارة التنمية المحلية في المرحلة الحالية، من بينها ملف التصالح على مخالفات البناء، إزالة التعديات على أملاك الدولة، ومكافحة البناء على الأراضي الزراعية.

كما تناول الاجتماع منظومة المخلفات الصلبة، ملف الأحوزة العمرانية، والتيسيرات الجديدة التي أعلنتها الوزارة فيما يتعلق بتراخيص المباني وقانون البناء الموحد.

وطرح النواب مجموعة من الشكاوى والمشكلات التي تهم المواطنين، مثل تجديد القيادات المحلية، تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وإزالة تراكمات المخلفات.

وأكدت الوزيرة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقييم أداء القيادات المحلية والعمل على تحسينه، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية في جميع المحافظات مع بداية العام المقبل.

كما شددت على أهمية الشفافية في تعيين القيادات المحلية، بما في ذلك تعيين قيادات من خارج المحافظات لتعزيز هذا المبدأ.

واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجان النوعية المختلفة بمجلس النواب، بهدف خدمة المواطنين وتنفيذ رؤية القيادة السياسية وتوجيهات رئيس الوزراء في إطار برنامج عمل الحكومة.