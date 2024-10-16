الصحة: أكثر من 120 مليون خدمة مجانية في 76 يوما ضمن "100 مليون صحة"

القاهرة - أ ش أ

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، تقديم 120 مليونا و622 ألفاً و782 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، حتى مساء أمس، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الحملة قدمت أمس، مليونا و816 ألفا و27 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 641 ألفا و627 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 408 آلاف و570 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 110 آلاف و989 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 104 آلاف و924 خدمة، بالإضافة لتقديم 90 ألفا و892 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن الحملة قدمت 44 ألفا و179 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 86 ألفا و275 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 234 ألفا و718 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و407 خدمات إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 9 آلاف و638 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2246 عملية، ضمن قوائم الانتظار.

وأضاف أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ77 ألفا و562 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار»، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».