انخفاض الحرارة 4 درجات.. تعرف على طقس الأسبوع المقبل

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الإثنين 14 أكتوبر، إلى السبت 19 أکتوبر 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

كما تسود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت الهيئة وجود فرص سقوط أمطار خفيفة يومي الإثنين 14 أكتوبر والثلاثاء 15 أكتوبر على مناطق من السواحل الغربية (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة.

ورجحت الهيئة هبوب رياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وإنخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3-4) درجة اعتبارا من يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.