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رئيس مجلس النواب يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

01:39 م السبت 06 يناير 2024

المستشار الدكتور حنفي جبالي

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كتب- سامح سيد:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد،وجاء نص البرقية كالتالي:

صاحب الغبطة والقداسة، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحية إعزاز وتقدير لقيمتكم وقامتكم النبيلة.

وبعد.. يطيب لنا ونحن نحتفل بعيد الميلاد المجيد، ونستقبل سنة ميلادية جديدة أن نقدم إلى قداستكم، باسمي واسم أعضاء مجلس النواب، خالص التهاني القلبية والأمنيات الطيبة، بأن يديم الخالق العظيم على بلادنا نعمة المحبة والسلام.

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإني لأغتنم هذه المناسبة لأعرب لقداستكم عن عظيم احترامي وتقديري لقامة مصرية وطنية مثلكم، تلقي ثقة ومحبة الشعب المصري؛ لمواقفكم المنحازة دائماً لصالح الدولة المصرية، وتعزيز وحدة النسيج الوطني الذي يعتبر من الثوابت المصرية الراسخة، ويجعل من بلادنا نموذجاً فريداً في التعايش والتسامح والتراحم".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "حفظ الله مصر منارة تهدى البشرية لقيم العدل والتسامح، وأعاد تلك الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة".

المستشار الدكتور حنفي جبالي البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد

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