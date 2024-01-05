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BBC

توقف قلبه وباسم يوسف أنقذه.. عمرو أديب يكشف تفاصيل التطورات الصحية لشقيقه عماد

11:36 م الجمعة 05 يناير 2024

الإعلامي عماد أديب

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كتب- حسن مرسي:
كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تعرض شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في دبي.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن شقيقه تعرض لأزمة قلبية خلال حضوره مؤتمرًا بدبي، وتوقف قلبه عن العمل لمدة دقيقة، وتصادف وجود الإعلامي باسم يوسف والذي أجرى الإسعافات الأولية لعماد أديب كونه طبيبًا ومهنته الأساسية وهي الطب.

وتابع عمرو أديب: علاقتي بباسم يوسف مش تمام.. ولكن أكن لباسم يوسف كل الاحترام على اللي عمله، وهشيل ده، وهو ليه دين فى رقبتي.. والجدعنة والشهامة لا تقدر بثمن.

عمرو أديب عماد أديب باسم يوسف أزمة قلبية

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