أكبر مشروع ترفيهي.. "الإسكان": تنفيذ نادِ رياضي على مساحة ١٠٦ آلاف م٢ بمدينة بدر

كتب- محمد أبو بكر:

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروع الاسكان الاجتماعى ذى الطابع المميز، الجاري تنفيذه بمدينة بدر، بإجمالي 2208 وحدات سكنية.

وقال المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تفقد ومسئولو الجهاز، موقف تنفيذ الوحدات، برفقة مسئولو المشروع والشركات المنفذة للأعمال، في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها.

وأضاف عبدالرشيد، أن إجمالي عدد العمارات 92 عمارة بها 2208 وحدات سكنية، ووصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 88 %، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق؛ تمهيدًا لتنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمشروع، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ العمارات خلال منتصف العام الجاري.

وفي سياق متصل، قام رئيس جهاز مدينة بدر، بجولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال إنشاء نادٍ رياضي بالمدينة من أهم المشروعات الترفيهية؛ للتأكد من سير الأعمال طبقًا للجدول الزمني المخطط للمشروع.

وأوضح عبدالرشيد، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات لبعض المباني الداخلية والسور واختبارات حمامات السباحة.

وأعلن، أن النادي يعتبر أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادي بمركز المدينة بتكلفة 160 مليون جنيه، ويجري تنفيذه على مساحة ١٠٦ ألف م٢، وبلغت نسبة التنفيذ ٩٠ %، ويحتوي على الآتي:

- عدد (٢) حمام سباحة أوليمبي كبير، وحمام سباحة أطفال.

- ملعبي كرة قدم قانونيين أولمبيين مزودين بمدرجات مغطاة.

- ملعب خماسي.

- ملعبي تنس.

- ملعبين متعددي الأغراض.

- صالة ألعاب دورين.

- مسرح مكشوف.

- مبنى اجتماعي 3 أدوار.

- مركز تجاري.

- مطاعم وكافيتريات.

- مساحات خضراء متنوعة مزودة بجميع الأشجار والزهور.

وأشار المهندس عبد الرشيد، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعة، والمشًّايات من الخرسانة المطبوعة والإنترلوك، وجارٍ استكمال باقي الأعمال.

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