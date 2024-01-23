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أسامة الأزهري ينعي ابنة نقيب الأشراف

11:22 م الثلاثاء 23 يناير 2024

الدكتور أسامة الأزهري

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، في وفاة ابنته.

وقال الأزهري في بيانه: "أتقدم بخالص العزاء إلى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف في وفاة المغفور لها بإذن الله كريمته الشريفة”، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويسكنها الفردوس الأعلى".

ومن المقرر أن تشيع الجنازة غدا عقب صلاة العصر من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

الدكتور أسامة الأزهري ابنة نقيب الأشراف وفاة ابنة نقيب الأشراف أسامة الأزهري ينعي ابنة نقيب الأشراف

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