بسبب حرب غزة.. مقترح برلماني لمنع شخصيات خارجية من دخول مصر -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدَّم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى وتقديمه إلى وزير الخارجية المصري؛ بمنع دخول وزيارة قادة حركة "إيغور" العالمية لمصر.



ينص الاقتراح الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه؛ على صدور قرار بمنع دخول وزيارة قادة

حركة "إيغور" العالمية لمصر؛ بسبب موقفهم الداعم لعدوان إسرائيل على غزة، ووصف "حماس" بالإرهابية، وأيضًا كل الهيئات والشخصيات الداعمة لإسرائيل في عدوانها على غزة.



وقال النائب عاطف مغاوري، في المذكرة: إعمالًا لحكم الدستور والمواد من 231 إلى 235 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم باقتراح برغبة موجه إلى وزير الخارجية، بإعداد قائمة تضم الشخصيات والهيئات التي ساندت حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن.



وأكد مغاوري، في المذكرة، أن هذه الشخصيات التي أفصحت عن مواقفها العدائية لحقوق الشعب الفلسطيني -وهي مواقف غير عادلة- وبذلك تكون هذه المواقف قد أسهمت في حرب الإبادة التي تتحقق الآن منها محكمة العدل الدولية، بناء على الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.



وحدد النائب من بين هذه الهيئات والتنظيمات؛ قادة حركة "إيغور" العالمية، التي تقاتل على الأراضي السورية، وتمارس الإرهاب، أيضًا، بحق سوريا؛ بدعم من قوة إقليمية ودولية، قاصدًا الولايات المتحدة الأمريكية.



وطالب مغاوري، في المذكرة المقدمة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأحالها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، بضرورة اتخاذ موقف قوي ضد هذه الهيئات والمنظمات، وتأكيد إدراجها على قائمة الممنوعين من دخول مصر؛ بسبب هذا الموقف العدائي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ودعمهم إسرائيل وتعاطفهم معها ووصفهم المقاومة الفلسطينية المشروعة بأنها حركة إرهابية.